Зарипов — об уходе Билялетдинова: возможно, теперь и мне придётся закончить

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал уход в отставку главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова. 38-летний Зарипов рассказал, что может завершить игровую карьеру.



«Я сам увидел новость недавно, был удивлен, все неожиданно. Ничего не предвещало. Что касается того, может ли его уход повлиять на мою судьбу в клубе, то все может быть. Может и мне с его уходом придется закончить.



Не постесняюсь сказать, что Билялетдинов — лучший тренер на данный момент, с грамотным подходом ко всему. Такие специалисты необходимы нашей лиге и командам. Хотелось бы, чтобы продолжил в каком-либо клубе свою работу, учил нашу молодежь, делился опытом с начинающими тренерами», — приводит слова Зарипова ТАСС.



Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить Главные кандидаты на пост тренера – Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.