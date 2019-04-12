Вайсфельд — об уходе Билялетдинова: далеко не сенсация, но красивый ход

Эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ», известный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал уход в отставку главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.



«Я не сильно удивился тому, что произошло. Всё-таки человек находится в солидном возрасте, всё выиграл, а на посту главного тренера всегда нужна мотивация. Но какая мотивация уже может быть? Однако если бы Билялетдинов остался в «Ак Барсе», я бы тоже этому не удивился.



То, что Билялетдинов ушёл сам, по собственному желанию, — это красивый ход. Да, всухую проиграли «Авангарду» в первом раунде плей-офф, но сколько выиграли до этого? В общем, случившееся, повторюсь, не сенсация. Для выбора нового тренера надо понимать стратегию, куда движется клуб. Мы же не знаем, какой вектор развития выберут в Казани. Может, решат поставить кого-то своего?» — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить Главные кандидаты на пост тренера – Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.