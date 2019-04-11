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Салливан — о «–4» тройки Кросби: у них хорошее звено, нужно только потерпеть

Салливан — о «–4» тройки Кросби: у них хорошее звено, нужно только потерпеть
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения в первом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) поделился мнением о неудачной игре тройки Джейк Гюнцель — Сидни Кросби — Брайан Раст, заработавшей показатель полезности «–4».

«Сид и Джейк были одними из самых стабильных наших форвардов на протяжении всего года. Будут матчи, в которых их не окажется на табло. В хороших командах в такие вечера на передний план выходят другие люди. У них хорошее звено. Я знаю, что они ответят правильно. Это очень соревновательные игроки. У них были вчера моменты. Им просто нужно потерпеть», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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