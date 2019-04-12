Овечкин забросил первую шайбу в Кубке Стэнли – 2019

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». По итогам первого периода действующие чемпионы ведут со счётом 3:0.

На 19-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился лучший снайпер регулярного сезона Александр Овечкин. Ассистентами выступили Том Уилсон и Джон Карлсон.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Также дубль оформил Никлас Бекстрём, результативной передачей отметился Евгений Кузнецов. На счету Карлсона ассистентский хет-трик.

По итогам регулярного сезона Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу (51 шайба). Россиянин лидирует по количеству выигранных «Морис Ришар Трофи», который вручается с 1999 года. По два раза обладателями этого приза становились нападающие Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.