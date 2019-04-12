«Торонто» повёл в серии с «Бостоном» благодаря дублю Марнера, у Зайцева «+2»

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде взял верх над «Бостон Брюинз» — 4:1.

Счёт в середине первого периода в большинстве открыл форвард хозяев Патрис Бержерон. Ещё до перерыва Митчелл Марнер восстановил равновесие, а на старте второго игрового отрезка он вывел канадскую команду вперёд, реализовав буллит. Преимущество «Торонто» закрепил Вильям Нюландер. Точку в матче поставил Джон Таварес.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», бросок в створ, силовой приём и 3 блок-шота за 20.45 на льду (2.12 – в меньшинстве). Фредерик Андерсен отразил 37 бросков из 38.

«Торонто» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Бостоне 14 апреля, начало – 03.00 мск.