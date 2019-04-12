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«Торонто» повёл в серии с «Бостоном» благодаря дублю Марнера, у Зайцева «+2»

«Торонто» повёл в серии с «Бостоном» благодаря дублю Марнера, у Зайцева «+2»
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде взял верх над «Бостон Брюинз» — 4:1.

Счёт в середине первого периода в большинстве открыл форвард хозяев Патрис Бержерон. Ещё до перерыва Митчелл Марнер восстановил равновесие, а на старте второго игрового отрезка он вывел канадскую команду вперёд, реализовав буллит. Преимущество «Торонто» закрепил Вильям Нюландер. Точку в матче поставил Джон Таварес.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», бросок в створ, силовой приём и 3 блок-шота за 20.45 на льду (2.12 – в меньшинстве). Фредерик Андерсен отразил 37 бросков из 38.

«Торонто» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Бостоне 14 апреля, начало – 03.00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
12 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Бержерон (Маршан, Крюг) – 09:31 (5x4), 1:1 – Марнер (Маззин, Таварес) – 16:44 (5x5), 1:2 – Марнер – 22:47 (бул), 1:3 – Нюландер (Кадри, Марло) – 38:25 (5x5), 1:4 – Таварес – 58:41 (en)
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