Свечников в матче с «Кэпиталз» забил первые голы в плей-офф, оформив дубль

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча подходит к завершению, действующие чемпионы впереди со счётом 3:2. В начале третьго периода у «ураганов» отличился второй номера драфта-2018 Андрей Свечников. Это первая шайба в плей-офф в карьере. Ассистентами выступили Лукас Валльмарк и Даги Хэмитлон.

Посмотреть видео гола Свечникова можно на официальном сайте лиги.

А менее чем через три минуты Андрей оформил дубль. Голевые передачи на счету того же Валльмарка и Джастина Фолка.

В регулярном сезоне Свечнкиов провёл все 82 матча, в которых набрал 37 очков – 20 голов и 17 результативных передач при нулевом показателе полезности и 62 минутах штрафа.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Никлас Бекстрём, ещё одна заброшенная шайба на счету лучшего снайпера регулярного сезона Александра Овечкина.