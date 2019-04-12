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«Вашингтон» повёл в серии с «Каролиной», у Свечникова дубль, у Овечкина — гол

«Вашингтон» повёл в серии с «Каролиной», у Свечникова дубль, у Овечкина — гол
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.

По итогам первого периода действующие чемпионы вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Дубль оформил Никлас Бекстрём, ещё однин гол на счету лучшего снайпера регулярного сезона Александра Овечкина. В третьем периоде «ураганы» сократили разрыв до минимума благодаря дублю Андрея Свечникова. Точку в матче поставил Ларс Эллер, поразивший пустые ворота.

Также на счету Свечникова показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.

У Овечкина, кроме гола, 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и блок-шот за 20.37 (5.06 – в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 22.18.

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – 22.00 мск.

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НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
12 апреля 2019, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 2
3:0, 0:0, 1:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бекстрём (Карлсон, Орпик) – 09:58 (5x5), 2:0 – Бекстрём (Кузнецов, Карлсон) – 13:10 (5x4), 3:0 – Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 18:05 (5x4), 3:1 – Свечников (Валльмарк, Хэмилтон) – 45:07 (5x5), 3:2 – Свечников (Валльмарк, Фолк) – 47:26 (5x5), 4:2 – Эллер – 59:23 (en)
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