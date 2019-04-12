«Вашингтон» повёл в серии с «Каролиной», у Свечникова дубль, у Овечкина — гол

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.

По итогам первого периода действующие чемпионы вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Дубль оформил Никлас Бекстрём, ещё однин гол на счету лучшего снайпера регулярного сезона Александра Овечкина. В третьем периоде «ураганы» сократили разрыв до минимума благодаря дублю Андрея Свечникова. Точку в матче поставил Ларс Эллер, поразивший пустые ворота.

Также на счету Свечникова показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.

У Овечкина, кроме гола, 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и блок-шот за 20.37 (5.06 – в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 22.18.

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – 22.00 мск.

Свечников в матче с «Кэпиталз» забил первые голы в плей-офф, оформив дубль