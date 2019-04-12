Марнер эффектно реализовал буллит, не оставив шансов Раску

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде взял верх над «Бостон Брюинз» — 4:1. Первой звездой встречи стал нападающий гостей Митчелл Марнер, оформивший дубль. На 23-й минуте он реализовал буллит, в эффектном стиле обыграв Туукку Раска и не оставив ему шансов.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Счёт в середине первого периода в большинстве открыл форвард хозяев Патрис Бержерон. Ещё до перерыва Марнер восстановил равновесие, а на старте второго игрового отрезка он вывел канадскую команду вперёд. Преимущество «Торонто» закрепил Вильям Нюландер. Точку в матче поставил Джон Таварес.

«Торонто» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Бостоне 14 апреля, начало – 03.00 мск.