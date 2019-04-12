Свечников — самый молодой игрок НХЛ за 22 года, оформивший дубль в плей-офф

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2. Второй звездой встречи стал российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, оформивший дубль.

Второй номер драфта-2018 стал самым молодым игроком НХЛ за 22 года с двумя голами в одном матче плей-офф – ему 19 лет и 16 дней. Дайнюс Зубрус в 1997 году сделал дубль в возрасте 18 лет и 329 дней.

Также на счету Свечникова в прошедшей игре показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.

В регулярном сезоне Свечников провёл все 82 матча, в которых набрал 37 очков – 20 голов и 17 результативных передач при нулевом показателе полезности и 62 минутах штрафа.

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.