Холтби: должен был брать оба броска Свечникова

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» (4:2) в первом матче серии плей-офф первого раунда. Голкипер отразил 27 бросков из 29.

«Чувствую, что должен был брать оба броска Свечникова. Мы удержали результат в третьем периоде. Это та вещь, за счёт которой мы в прошлом году выиграли Кубок Стэнли. Ребята без колебаний принялись работать над тем, чтобы заняться правильным делом. Это приятно видеть», — цитирует Холби официальный сайт «Вашингтона».

В регулярном сезоне Холтби провёл 59 матчей (58 – в стартовом составе), в которых одержал 32 победы и оформил 3 шат-аута. В среднем за встречу он пропускал 2,82 шайбы, отражая 91,1% бросков.

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.