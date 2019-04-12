Овечкин стал третьим в истории по кубковым голам для левых крайних нападающих

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2. Победная шайба на счету лучшего снайпера по итогам регулярного чемпионата Александра Овечкина. Он вышел на третье место по голам в плей-офф (62) среди левых крайних нападающих за историю лиги. Больше только у Брайана Проппа (64) и Эсы Тикканена (72).

Это был 122-й матч для Овечкина в плей-офф. На его счету 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13».

В прошедшей встрече на его счету также 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве).

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.