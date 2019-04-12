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Овечкин — о счёте 3:0: вы все видели, что случилось вчера вечером в другой игре

Овечкин — о счёте 3:0: вы все видели, что случилось вчера вечером в другой игре
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в стартовом матче плей-офф над «Каролиной Харрикейнз» (4:2).

«Да, мы вели со счётом 3:0, но вы же видели, что произошло прошлым вечером в другой игре. Мы знали, что ничего ещё не закончено. Это плей-офф, и здесь всё может произойти», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, что накануне победитель регулярного чемпионата клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» упустил победу в матче с «Коламбусом» (3:4), также ведя в счёте 3:0.

В прошедшей встрече на счету Овечкина гол, 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве).

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.

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