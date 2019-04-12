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«Калгари» разгромил «Колорадо» и повёл в серии

«Калгари» разгромил «Колорадо» и повёл в серии
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Калгари Флэймз» дома одержал сухую победу над «Колорадо Эвеланш» — 4:0.

Счёт на 35-й минуте открыл форвард хозяев Эндрю Манджапане. В конце второго игрового отрезка Мэттью Ткачук увеличил преимущество «огоньков», отличившись в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце третьего периода «Калгари» провёл две результативные атаки в течение 14 секунд – голы на счету Микаэля Баклунда и того же Ткачука.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (удаление реализовано), 6 силовых приёмов и 3 блок-шота за 20.10 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных. Майк Смит оформил шат-аут, отразив 27 бросков.

«Флэймз» повели в серии 1-0. Следующий матч также состоится в Калгари, начало – в 5:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 апреля 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Манджапане – 34:25 (5x5), 2:0 – Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 38:58 (5x4), 3:0 – Баклунд (Беннетт, Андерссон) – 57:01 (5x4), 4:0 – Ткачук (Смит) – 57:15 (en)
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