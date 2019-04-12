«Калгари» разгромил «Колорадо» и повёл в серии

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Калгари Флэймз» дома одержал сухую победу над «Колорадо Эвеланш» — 4:0.

Счёт на 35-й минуте открыл форвард хозяев Эндрю Манджапане. В конце второго игрового отрезка Мэттью Ткачук увеличил преимущество «огоньков», отличившись в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце третьего периода «Калгари» провёл две результативные атаки в течение 14 секунд – голы на счету Микаэля Баклунда и того же Ткачука.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (удаление реализовано), 6 силовых приёмов и 3 блок-шота за 20.10 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных. Майк Смит оформил шат-аут, отразив 27 бросков.

«Флэймз» повели в серии 1-0. Следующий матч также состоится в Калгари, начало – в 5:30 мск.