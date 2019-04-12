Бобровский: «Коламбус» ждёт очередной бой. Нужно сыграть ещё лучше

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В первом матче «Блю Джекетс» уступали со счётом 0:3, но в итоге смогли победить — 4:3.

«Нас ждёт ещё один важнейший поединок, поэтому для нас уже не так важно, что случилось в прошлом. Нас ждёт очередной бой. Надо подготовиться, придётся потрудиться. Нужно сыграть ещё лучше.



Первый период сложился для нас не лучшим способом. Мы вернулись в раздевалку, собрались с мыслями и снова стали работать. Ребята замечательно сыграли. Они блокировали броски. Именно это и было нужно», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Второй матч состоится завтра, 13 апреля, в Тампе. Начало встречи — в 2:00 мск.

Обращение Тортореллы к команде при счёте 0:3, видео из раздевалки «Коламбуса»