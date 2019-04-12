А. Свечников: дубль многое значит для меня, но «Каролина» проиграла

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). Российский форвард забросил обе шайбы «ураганов».

«Дубль? Это очень много для меня значит, но „Каролина“ сегодня проиграла», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

Второй номер драфта-2018 стал самым молодым игроком НХЛ за 22 года с двумя голами в одном матче плей-офф – ему 19 лет и 16 дней. Дайнюс Зубрус в 1997 году сделал дубль в возрасте 18 лет и 329 дней.



Также на счету Свечникова в прошедшей игре показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.



В регулярном сезоне Свечников провёл все 82 матча, в которых набрал 37 очков – 20 голов и 17 результативных передач при нулевом показателе полезности и 62 минутах штрафа.