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Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: достижения Овечкина и Свечникова

Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: достижения Овечкина и Свечникова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся второй игровой день плей-офф. В трёх матчах приняли участие шесть представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной шайбой в матче с «Каролиной». Это был 122-й матч для Овечкина в плей-офф. На его счету стало 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13». По очкам в плей-офф Овечкин вышел на единоличное третье место среди российских игроков. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль, став самым молодым игроком НХЛ за 22 года, оформивший дубль в плей-офф.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Свечников (н)«Каролина»2+0+22310-13.370-1
Овечкин (н)«Вашингтон»1+000261-18.261-0
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10000141%20.371-0
Орлов (з)«Вашингтон»0+000132-22.181-0
Зайцев (з)«Торонто»0+0+20113-20.591-0
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12063-20.100-1
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