Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: достижения Овечкина и Свечникова

В Национальной хоккейной лиге состоялся второй игровой день плей-офф. В трёх матчах приняли участие шесть представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной шайбой в матче с «Каролиной». Это был 122-й матч для Овечкина в плей-офф. На его счету стало 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13». По очкам в плей-офф Овечкин вышел на единоличное третье место среди российских игроков. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль, став самым молодым игроком НХЛ за 22 года, оформивший дубль в плей-офф.