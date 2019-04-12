Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: достижения Овечкина и Свечникова

В Национальной хоккейной лиге состоялся второй игровой день плей-офф. В трёх матчах приняли участие шесть представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной шайбой в матче с «Каролиной». Это был 122-й матч для Овечкина в плей-офф. На его счету стало 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13». По очкам в плей-офф Овечкин вышел на единоличное третье место среди российских игроков. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль, став самым молодым игроком НХЛ за 22 года, оформивший дубль в плей-офф.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Свечников (н)
|«Каролина»
|2+0
|+2
|2
|3
|1
|0
|-
|13.37
|0-1
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|2
|6
|1
|-
|18.26
|1-0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|1
|41%
|20.37
|1-0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|2
|-
|22.18
|1-0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+2
|0
|1
|1
|3
|-
|20.59
|1-0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|0
|6
|3
|-
|20.10
|0-1