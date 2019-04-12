Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:1).

Второй звездой стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, забросивший две шайбы в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:2). Благодаря этому шведский форвард достиг отметки в 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он стал вторым действующим игроком в составе «Вашингтона» после капитана команды Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж.

Замкнул тройку лучших голкипер «Калгари Флэймз» Майк Смит, отыгравший на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:0). Канадский вратарь отразил 26 бросков.