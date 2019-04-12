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Три гола российских игроков — в обзоре первого матча «Вашингтона» и «Каролины»

Три гола российских игроков — в обзоре первого матча «Вашингтона» и «Каролины»
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.

По итогам первого периода действующие чемпионы вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Дубль оформил Никлас Бекстрём, ещё один гол на счету лучшего снайпера регулярного сезона Александра Овечкина. В третьем периоде «ураганы» сократили разрыв до минимума благодаря дублю Андрея Свечникова. Точку в матче поставил Ларс Эллер, поразивший пустые ворота.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Свечникова показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.

У Овечкина, помимо гола, 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и блок-шот за 20.37 (5.06 – в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 22.18.

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.

Александр Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди россиян
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