Три гола российских игроков — в обзоре первого матча «Вашингтона» и «Каролины»

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.



По итогам первого периода действующие чемпионы вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Дубль оформил Никлас Бекстрём, ещё один гол на счету лучшего снайпера регулярного сезона Александра Овечкина. В третьем периоде «ураганы» сократили разрыв до минимума благодаря дублю Андрея Свечникова. Точку в матче поставил Ларс Эллер, поразивший пустые ворота.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Свечникова показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.



У Овечкина, помимо гола, 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и блок-шот за 20.37 (5.06 – в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 22.18.



«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.