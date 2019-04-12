SinBin Vegas: контракт Гусева — $ 1 млн в год, это дёшево для такого таланта

Стали известны некоторые финансовые условия, на которых нападающий Никита Гусев может заключить контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» уже в нынешнем сезоне.

«Гусев был выбран «Тампой» на драфте 2012 года, но контракт с «молниями» не подписывал, а затем был продан в «Вегас» в рамках драфта расширения. Поскольку контракта в НХЛ у него никогда не было, он остаётся собственностью «Голден Найтс» на неопределённый срок, и если Никита приедет в НХЛ, то будет играть только в форме «Вегаса».

Ему 26 лет, и, согласно пункту 9.1 коллективного соглашения, игрокам в возрасте до 28 лет надо подписывать контракт новичка. В нынешнем и следующем году его максимальная сумма — $ 925 тыс. плюс возможный подписной бонус в размере 10% ($ 92,5 тыс.). Разумно было бы предположить, что контракт Гусева под потолком зарплат составит около $ 1 млн, что невероятно дёшево для игрока такого уровня таланта.

Если Гусев подпишет контракт до окончания нынешнего сезона, то получит пропорциональную часть от суммы годового договора. Когда контракт закончится, то обязательный год по договору новичка будет считаться исполненным, а Никита станет ограниченно свободным агентом и должен будет подписывать новый контракт с «Вегасом». Если он подпишет договор после окончания сезона, то, когда этот договор закончится, Никите будет уже 27 лет, и, таким образом, летом 2020 года он станет неограниченно свободным агентом. Оба варианта имеют для клуба как достоинства, так и большие недостатки», — отмечает обозреватель SinBin Vegas Кен Бёлке.