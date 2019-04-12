Рирден: совсем не ожидал такой нервной концовки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в стартовом матче плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (4:2).

«Я совсем не ожидал такой нервной концовки. Опасался, правда, что в третьем периоде у соперника будут шансы в большинстве, поскольку до этого их было больше у нас, и что это слегка наклонит лёд в нашу сторону. Мы должны играть лучше», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

После двух периодов «Вашингтон» вёл со счётом 3:0, однако на старте третьего периода «Каролине» удалось вернуть интригу в матче. Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников оформил дубль, причём его шайбы разделило меньше трёх минут.



«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.