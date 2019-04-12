Раск — о буллите Марнера: так делает Пастрняк. Я должен был догадаться

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением об исполнении буллита форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Митчеллом Марнером в первом матче (1:4, 0-1) серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Так делает Пастрняк, он отрабатывал это движение на тренировках. Когда я перемещаю центр тяжести на правую ногу, то не могу ею двигать. Это интересный трюк, к тому же лёд ещё не испортили. Я должен был догадаться, но финт хороший», – цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Счёт в середине первого периода в большинстве открыл форвард хозяев Патрис Бержерон. Ещё до перерыва Марнер восстановил равновесие, а на старте второго игрового отрезка он вывел канадскую команду вперёд. Преимущество «Торонто» закрепил Вильям Нюландер. Точку в матче поставил Джон Таварес.

«Торонто» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Бостоне 14 апреля, начало – в 3:00 мск.