Панин — о матчах с трибун: это ужасно, я теперь понимаю болельщиков

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги сезона и поделился впечатлениями после того, как смотрел последние матчи плей-офф с трибун.

«Конечно, хотелось проходить дальше, но я считаю, что это небольшой шажок для будущих побед на следующий год. Сделали неплохой задел в характере и игре. Я думаю, все видели, что мы бились, старались до последнего.

Каково смотреть матчи с трибун? Это было ужасно. Рядом с командой находишься, но ты не на площадке. Хочется всё равно принимать в этом участие, а не стоять и переживать. Обычно, когда не играешь и смотришь с трибун, то переживания в 100 раз сильнее. Я теперь понимаю тех болельщиков, которые сидят и волнуются за команду. Только у нас немного взгляды разные. Я смотрю с профессиональной точки зрения, а зрители болеют за любимую команду», — цитирует Панина «Горобзор.Ру».