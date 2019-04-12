Метсола удостоен ордена «СЮ», Хартикайнен награждён за заслуги перед республикой

8 апреля «Салават Юлаев» проиграл в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции «Авангарду» (0:1 3ОТ, 2-4) и завершил выступление в сезоне-2018/19. Сегодня, 12 апреля, состоялась встреча игроков с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым.

На этой встрече голкипер «Салавата» Юха Метсола удостоен ордена «Салавата Юлаева», а нападающий Теэму Хартикайнен получил орден за заслуги перед Башкортостаном (орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» — высшая государственная награда Республики Башкортостан. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Группа «Спорт БСТ» в «ВКонтакте»

Метсола отразил в розыгрыше Кубка Гагарина 654 броска по своим воротам. В 17 матчах по его воротам было сделано 684 броска и финский вратарь отразил 95,6%. Хартикайнен установил клубный рекорд по голам за «Салават».

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