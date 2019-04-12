Источник: Фрэттин и Кормье могут перейти из «Барыса» в «Ак Барс»

Нападающие «Барыса» Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье могут продолжить карьеру в «Ак Барсе», сообщает «Спорт Бизнес Online». У обоих игроков 30 апреля заканчиваются сроки контрактов с казахстанским клубом.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Кормье забросил 18 шайб и сделал 22 результативные передачи в 56 матчах. В 11 играх плей-офф на счету Патриса 1 гол и 3 голевые передачи. Также Кормье отметился удалением до конца матча в игре с «Авангардом», за что подвергся резкой критике со стороны Андрея Скабелки.

31-летний Фрэттин в 52 играх регулярки отметился 39 (17+22) очками, а в 12 матчах плей-офф на его счету 11 (9+2) очков.

Напомним, что по информации «Чемпионата», нападающий «Ак Барса» Антон Ландер попал в сферу интересов «Салавата Юлаева».