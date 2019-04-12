Назаров: завершив карьеру в НХЛ, ощутил себя водителем такси

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал отношение к российским игрокам в Национальной хоккейной лиге. В качестве игрока Назаров провёл в североамериканской лиге 13 сезонов.

«НХЛ — это серьёзная лига, а Америка — серьёзная страна. Нужно быть готовым к тому, что на твой старый багаж никто не хочет смотреть. Нужно доказывать это на месте, по крайней мере стараться доказать. Кто-то просто попадает на ненависть к русским. Да, есть такой момент, который необходимо ломать. Общаться как-то, выходить из этого положения, учить английский язык.

Каждый момент индивидуален. А ненависть она всегда есть, ведь мы приезжаем и забираем их работу. Приезжают россияне и забирают работу у молодых канадцев или американцев. И они это прекрасно понимают. Скорее всего, это мы найс. Потому что берём сюда их игроков и ставим в первые звенья. А чтобы добиться такого в Америке, нужно быть Овечкиным, Кучеровым или Панариным. Ты никогда не выиграешь конкурентную борьбу у канадца, если лучше его на чуть-чуть.

Когда наступило разочарование у меня? Пока играл, разочарования не было. Разочарование наступило потом. Когда закончил с хоккеем в НХЛ, ощутил себя водителем такси, если перевести на московский лад. Со своими деньгами и знаниями ты там никому не нужен. Мы тебя отработали, и твоя тема закрыта. Делай дальше, что хочешь. Хочешь открывай стриптиз-клуб, хочешь бар открывай, но в хоккея тебя не будет", — сказал Назаров в передаче "Игра в тело".