В «Амуре» назвали легионеров, которые останутся в клубе на сезон-2019/20

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило поделился информацией касательно возможных изменений в составе.

«Сейчас некорректно говорить о том, кто покинет команду, поскольку у всех игроков действующие контракты. Да, произойдёт ротация, и некоторых игроков в нашем клубе уже не будет. Мы хотим двигаться вперёд, понимаем, у кого сезон получился удачным или неудачным.

По легионерам – достигнута договорённость о переподписании контракта с Йорданом, Лангхаммером и Зогорной. По оставшимся позициям ведётся работа, есть достаточно широкий список кандидатов.

Гинек Зогорна? На данный момент не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Брат Томаша Зогорны входит в сферу наших интересов, но переговоры мы по регламенту пока вести не можем.

По Атюшову, опять же, говорить некорректно – у него контракт. Мы ведём большую аналитическую работу, чтобы клуб выходил в плей-офф, но по конкретным фамилиям дать информацию я сейчас не могу. Не потому, что не хочу, а потому, что у игрока действующий контракт», — цитирует Покотило официальный сайт «Амура».