«Северсталь» подтвердила заключение нового контракта с Андреем Разиным

«Северсталь» заключила однолетний контракт с главным тренером Андреем Разиным, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

45-летний специалист возглавил «Северсталь» в ходе минувшего регулярного чемпионата, сменив на посту отправленного в отставку Александра Гулявцева. В итоге череповецкий клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. Под руководством Разина команда одержала 15 побед в 29 матчах.



Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал». В сезоне-2014/15 наставник был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги. Также Разин имел опыт работы консультантом словацкого клуба «Попрад».