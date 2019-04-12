Хабиров — «Салавату»: если вы так вырывали победы, то и у нас что-то получится

Сегодня, 12 апреля, временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров поздравил игроков и тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«За этот сезон вы стали для нас практически родными, многое в наших головах и душах изменилось. Хотел бы вас поблагодарить за сезон, он был очень разный, но мне кажется, что получился успешным. Мы помним, как вначале тяжеловато всё шло, но финал сезона, который вы подарили нашей республике, болельщикам, выше всяких слов.

Самое главное достижение – то, что произошло единение между командой и болельщиками. В дни плей-офф вся республика жила хоккеем. Мы получили огромный заряд позитивной энергии, и знаете, что важно: многие начали верить в себя. Если вы так вырывали победы, то, наверное, и у нас что-то получится. Вам за это большое спасибо!» — приводит обращение Хабирова официальный сайт уфимского клуба.

Хабиров: «Салават» не проиграл серию. Мы – победители. Мы – якширак булдырабыз