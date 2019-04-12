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Крылов: «Авангард» не имеет отношения к отстранению Вайсфельда. Не наш метод

Крылов: «Авангард» не имеет отношения к отстранению Вайсфельда. Не наш метод
Хоккей / КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина с ЦСКА, а также заверил, что не имеет отношения к отстранению Леонида Вайсфельда от комментирования серии с «Салаватом Юлаевым».

«Будет очень трудно, очень хорошая команда, физически ребята готовы. Поэтому ожидаю очень серьёзной борьбы. Меня не удивляет, как выступает «Авангард» в этом сезоне. Я, в общем, к этому был готов и только этому рад. Загадывать, что ты обязательно выиграешь Кубок, — нереально. У нас даже больше, чем четыре клуба, в принципе одинакового уровня команды. Задача-минимум выполнена, но мы на этом не останавливаемся.

Я подумал, что это первый раз, когда финал Кубка Гагарина, а команды не летают на самолётах. Это интересный опыт. Понравилась организация игры ЦСКА. Мне кажется, что у них с точки зрения организации, наверное, самая поставленная игра в лиге. В этом смысле будет тяжело. Но в то же время у нас очень много креативных ребят, может быть, ЦСКА как раз не будет готов к этой креативности.

Зачем «Авангард» отстранил Вайсфельда? Мы вообще не имеем к этому никакого отношения. Он очень хороший комментатор. Главное, что он большой профессионал. Я всегда его с удовольствием слушаю. Это не наш метод. Наш метод — добиваться победы в честной борьбе», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.

Источник: Вайсфельд отстранён от работы на матчах «Авангарда» по просьбе клуба
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