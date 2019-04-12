Хартикайнен: шесть лет назад не мог поверить, что когда-нибудь получу этот орден

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал получение ордена за заслуги перед Республикой Башкортостан (орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» — высшая государственная награда Республики Башкортостан. — Прим. «Чемпионата»).

«Шесть лет назад, когда я начинал карьеру в КХЛ в Уфе, не мог поверить, что когда-нибудь получу орден „За заслуги перед Республикой Башкортостан“ от главы республики Радия Хабирова. Я действительно польщён произошедшим», — написал Хартикайнен в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Теэму Хартикайнена.

В этом сезоне финский форвард установил клубный рекорд по голам за «Салават». Прежнее достижение принадлежало Игорю Григоренко.

Хартикайнен забил шикарный гол, установив рекорд «Салавата» по голам в КХЛ