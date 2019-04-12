Кутюрье сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019, ван Римсдайк — за США

Ряд игроков «Филадельфии Флайерз» принял решение по участию в чемпионате мира 2019 года, информирует клубный журналист Джейми Баскоу.

Нападающий Шон Кутюрье присоединится в расположению сборной Канады. В минувшем регулярном чемпионате 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 43 результативные передачи в 80 матчах.

Форвард Джеймс ван Римсдайк сыграет за сборную США. В регулярном чемпионате-2018/19 29-летний нападающий отметился 48 (27+21) баллами в 66 играх.

Защитник Роберт Хег должен принять участие в турнире в составе сборной Швеции. 24-летний уроженец Уппсалы в минувшем сезоне провёл 82 матча, забросив 5 шайб и сделав 15 голевых передач при показателе полезности "-3".

Ранее сообщалось, что за Чехию сыграет Якуб Ворачек, а Иван Проворов присоединится к сборной России после подписания контракта. Канадский голкипер Картер Харт также будет участвовать в турнире. Капитан «лётчиков» Клод Жиру отказался от приглашения канадской федерации хоккея.