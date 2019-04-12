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КХЛ подтвердила новый контракт Дмитрия Кугрышева в «Салавате»

КХЛ подтвердила новый контракт Дмитрия Кугрышева в «Салавате»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» продлил соглашение с форвардом Дмитрием Кугрышевым на два сезона, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт 16 результативных бросков и 16 голевых передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. Кроме того на счету Кугрышева 17 матчей в плей-офф, в которых он забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0».

Кугрышев выступает за «Салават Юлаев» с нынешнего сезона. До этого он защищал цвета ЦСКА, «Авангарда» и «Сибири». Всего в КХЛ провёл 462 матча, набрав 237 (102+135) баллов.

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