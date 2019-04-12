Генменеджер «Ак Барса»: решение о тренере будет принято на следующей неделе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, когда будет названо имя нового главного тренера команды. Ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов покинул этот пост.
«Решение о назначении нового главного тренера будет принято в начале следующей недели. Список кандидатов есть, но конкретные имена мы пока не назовём», – цитирует Якубова ТАСС.
Как стало известно «Чемпионату», в число главных кандидатов на роль нового наставника входят известные специалисты Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.
58-летний Быков уже некоторое время не занимается тренерской работой. Ранее он выигрывал Кубок Гагарина с петербургским СКА и золото чемпионатов мира со сборной России.
53-летний Квартальнов в настоящее время работает в ярославском «Локомотиве». В нынешнем плей-офф он дошёл с Ярославлем до второго раунда, где проиграл СКА (1-4).
Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4).