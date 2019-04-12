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Генменеджер «Ак Барса»: решение о тренере будет принято на следующей неделе

Генменеджер «Ак Барса»: решение о тренере будет принято на следующей неделе
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, когда будет названо имя нового главного тренера команды. Ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов покинул этот пост.

«Решение о назначении нового главного тренера будет принято в начале следующей недели. Список кандидатов есть, но конкретные имена мы пока не назовём», – цитирует Якубова ТАСС.

Как стало известно «Чемпионату», в число главных кандидатов на роль нового наставника входят известные специалисты Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.

58-летний Быков уже некоторое время не занимается тренерской работой. Ранее он выигрывал Кубок Гагарина с петербургским СКА и золото чемпионатов мира со сборной России.

53-летний Квартальнов в настоящее время работает в ярославском «Локомотиве». В нынешнем плей-офф он дошёл с Ярославлем до второго раунда, где проиграл СКА (1-4).

Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4).

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