Гольц будет ассистировать Разину в «Северстали»

«Северсталь» в официальном «твиттере» объявила тренерский штаб Андрея Разина на сезон-2019/20. Евгений Михалкевич и Андрей Карпин продлили контракты с череповецким клубом, также помогать Разину будет знаменитый в прошлом хоккеист Александр Гольц.

Гольц и Разин на протяжении многих сезонов в прошлом успешно играли в одной тройке в магнитогорском «Металлурге».

В качестве тренера 47-летний Гольц в течение двух сезонов работал в Германии с молодёжными командами «Фюссена». В сезоне-2017/18 Александр работал с игроками до 16 лет, а в минувшем сезоне — с хоккеистами до 20 лет.

45-летний Разин возглавил «Северсталь» в ходе минувшего регулярного чемпионата, сменив на посту отправленного в отставку Александра Гулявцева. В итоге череповецкий клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. Под руководством Разина команда одержала 15 побед в 29 матчах.