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«Локомотив» — за явным преимуществом самый проверяемый на допинг клуб КХЛ

«Локомотив» — за явным преимуществом самый проверяемый на допинг клуб КХЛ
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» по итогам января, февраля и марта стал самым проверяемым инспекторами Российского антидопингового агентства, информирует ТАСС. В первые три месяца года допинг-тестирование прошли сразу девять игроков команды.

У «Локомотива» за первые два месяца 2019 года были протестированы Рушан Рафиков, Кирилл Слепец, Данил Юртайкин, Денис Алексеев, Александр Емелин, Александр Кутузов и Андрей Локтионов. В марте к ним добавились Иван Ковалёв и Павел Красковский.

Ни в одном другом клубе КХЛ не было проверено больше четырёх игроков. Столько хоккеистов было проверено в составе СКА. У «Металлурга», «Сочи» и «Торпедо» – по три, «Трактора», «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» – по два, московского «Динамо», «Нефтехимика», «Авангарда» и ЦСКА – по одному.

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