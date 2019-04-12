Светлов: это будет самый качественный финал в истории КХЛ, автобусная серия

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».

«На мой взгляд, этот розыгрыш Кубка Гагарина — один из лучших в истории, мы увидели много качественного хоккея. Причём, если в армейском финале Запада команды действовали строго и прагматично, то на Востоке „Авангард“ и „Салават“ выдали несколько эффектнейших игр.

Плей-офф — время вратарей. Все видели, какую игру выдал Метсола с Уфой, как вел эту команду за собой. О молодых армейцах Сорокине и Шестёркине уже много сказано, но за этот сезон очень прилично вырос и другой россиянин — Бобков. Логично, что в четвёрку лучших вошли именно сильнейшие голкиперы.

Я уверен, что по уровню игры это будет самый качественный финал в истории КХЛ. По сути, мы увидим автобусную серию — команды будут приезжать друг к другу из Балашихи в Москву. На столь позднем этапе сезона, когда усталость решает очень многое, команды получают максимальное время на восстановление, это большой плюс. Значит, отличный хоккей гарантирован", — цитирует Светлова Russia-Hockey.