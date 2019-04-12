«Авангард» представил проморолик к финалу с ЦСКА под песню группы «Любэ»

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала проморолик, посвящённый предстоящему финалу Кубка Гагарина с ЦСКА. Видео сопровождается музыкальной композицией «Конь» группы «Любэ».



Первый матч финальной серии состоится завтра, 13 апреля, в Москве, начало — в 17:00 мск. На пути к финалу «Авангард» разгромил «Ак Барс» со счётом 4-0, обыграл «Барыс» — 4-1 и одолел «Салават Юлаев» со счётом 4-2. ЦСКА прошёл «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).

В нынешнем регулярном чемпионате команды дважды встречались друг с другом. В Балашихе «армейцы» обыграли соперника со счётом 4:2, а матч в столице закончился победой команды Игоря Никитина со счётом 3:2.

ЦСКА и «Авангард» уже играли в плей-офф. Но это было будто в другой жизни «Армейский» клуб тогда не мог на равных тягаться с олигархом из Омска и мечтал о потолке зарплат. Всё о серии «Авангард» — ЦСКА 2006 года.

Посмотреть видео можно на странице «Авангарда» в YouTube.