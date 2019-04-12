Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Форвард «Аризоны» Кемпе сыграет за Швецию на чемпионате мира в Словакии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Форвард «Аризоны» Кемпе сыграет за Швецию на чемпионате мира в Словакии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Аризоны Койотс» Марио Кемпе примет участие в чемпионате мира в составе сборной Швеции. Об этом сообщает портал Hockeynews.se. «Койоты» не смогли завоевать путёвку в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В этом сезоне 30-летний форвард провёл 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+5» и 18 штрафных минутах.

Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года скандинавская команда победила Швейцарию (3:2 Б).

Форвард «Чикаго» Крюгер сыграет за Швецию на чемпионате мира
Густафссон и Петтерссон подтвердили участие в ЧМ-2019, Бродин готов приехать
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент