Форвард «Аризоны» Кемпе сыграет за Швецию на чемпионате мира в Словакии

Нападающий «Аризоны Койотс» Марио Кемпе примет участие в чемпионате мира в составе сборной Швеции. Об этом сообщает портал Hockeynews.se. «Койоты» не смогли завоевать путёвку в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции.



В этом сезоне 30-летний форвард провёл 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+5» и 18 штрафных минутах.



Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года скандинавская команда победила Швейцарию (3:2 Б).

Форвард «Чикаго» Крюгер сыграет за Швецию на чемпионате мира