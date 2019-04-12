Кугрышев — о новом контракте: не было мыслей рассматривать другие предложения

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев поделился эмоциями от подписания нового контракта. Соглашение рассчитано на два года.



«Мне всё очень нравится в Уфе, поэтому не было мыслей рассматривать другие предложения. Решение о подписании нового контракта далось весьма легко!» — приводит слова Кугрышева пресс-служба «Салавата» в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт 16 результативных бросков и 16 голевых передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. Кроме того на счету Кугрышева 17 матчей в плей-офф, в которых он забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0».

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