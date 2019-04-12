Нико Хишир сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир выступит на предстоящем чемпионате мира в составе сборной Швейцарии.



«Да, я принял решение сыграть на чемпионате мира. Мы провели короткую беседу, и я сказал, что хочу поехать на турнир. Не было никаких проблем, всё прошло хорошо», — приводит слова Хишира Sport.ch.



В этом сезоне 20-летний Хишир провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 17 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «0». Швейцарец является первым номером драфта-2017.

На чемпионате мира в Словакии сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

18 и 20 апреля швейцарская команда проведёт два матча Еврочелленджа со сборной России в Сочи.