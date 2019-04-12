Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Нико Хишир сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Нико Хишир сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир выступит на предстоящем чемпионате мира в составе сборной Швейцарии.

«Да, я принял решение сыграть на чемпионате мира. Мы провели короткую беседу, и я сказал, что хочу поехать на турнир. Не было никаких проблем, всё прошло хорошо», — приводит слова Хишира Sport.ch.

В этом сезоне 20-летний Хишир провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 17 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «0». Швейцарец является первым номером драфта-2017.

На чемпионате мира в Словакии сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

18 и 20 апреля швейцарская команда проведёт два матча Еврочелленджа со сборной России в Сочи.

С Ковальчуком и без Бучневича. Сборная России объявила состав к ЧМ-2019
Есть неожиданности.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент