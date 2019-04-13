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Чешский защитник Витасек продолжит карьеру в «Амуре»

Чешский защитник Витасек продолжит карьеру в «Амуре»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник Ондржей Витасек продолжит карьеру в «Амуре».

Сезон-2018/19 чешский хоккеист провёл в составе «Куньлунь Ред Стар». На его счету три заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, 28-летний защитник заработал показатель полезности «-2», проводя на льду более 19 минут за матч. Сезоном ранее Витасек провёл 43 игры в составе «Югры», набрал 4 (2+2) очка и заработал 34 штрафные минуты.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19 «Амур» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 62 матчах хабаровский клуб набрал 49 очков. «Куньлунь» занял 11-е место, набрав 51 очко в 62 матчах.

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