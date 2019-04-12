47-летний Ягр забил гол в чемпионате Чехии, совершив проход через всю площадку

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр отметился двумя заброшенными шайбами в матче Экстралиги с клубом «Хомутов» (3:1).



47-летний нападающий открыл счёт, а затем забил великолепный гол после того, как соперник восстановил паритет. Легендарный чешский форвард подхватил шайбу в своей зоне, объехал нескольких соперников и переиграл в ближнем бою голкипера. Бывший нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Плеканец записал на свой счёт две голевые передачи. В этом сезоне на счету Ягра 9 (3+6) очков в 12 матчах.

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В ноябре 2018 года стало известно, что Ягр будет лицом хоккейного турнира на Олимпиаде — 2022. Объявление было сделано после встречи президента Чехии Милоша Земана с вице-премьером Китайского государственного совета Сунь Чуньлань.