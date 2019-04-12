Брагин: чехи не создали больших проблем для нашей обороны

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу со счётом 6:0 в матче Турнира четырёх наций с Чехией.



«Игра получилась похожей на вчерашнюю и по счёту, и по качеству игры — всё рядом. Моментами команда играет неплохо, моментами — теряем концентрацию, возникают проблемы. Сегодня было больше хороших отрезков. Хотелось бы видеть больше концентрации. Но всё-таки две игры подряд — стопроцентную концентрацию сохранять сложно. Подсказали, как играть правильно — и со второго периода команда заработала как надо, включилась.



Если честно, сегодня больших проблем для обороны чехи не создали. Следующий матч в воротах начнёт Мифтахов. Задача сейчас — отдохнуть, восстановиться, подготовиться к финнам. Это самый сильный противник здесь, игра за первое место», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Брагин — о 7:0 со Словакией: не скажу, что победа была такой убедительной