Хара улетел в борт после силового приёма Мура, рост которого 178 см

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде взял верх над «Бостон Брюинз» — 4:1.



В одном из эпизодов нападающий «кленовых листьев» Тревор Мур (рост 178 см) провёл силовой приём против защитника «медведей» Здено Хары, который вышел соперника почти на 30 см. После этого хита многоопытный словак улетел в борт.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».



Счёт в середине первого периода в большинстве открыл форвард хозяев Патрис Бержерон. Ещё до перерыва Митчелл Марнер восстановил равновесие, а на старте второго игрового отрезка он вывел канадскую команду вперёд, реализовав буллит. Преимущество «Торонто» закрепил Вильям Нюландер. Точку в матче поставил Джон Таварес.