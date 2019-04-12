Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Руденкова помог олимпийской сборной России обыграть французов

Дубль Руденкова помог олимпийской сборной России обыграть французов
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России провела матч Еврочелленджа с командой Франции. Игра состоялась в Руане и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Подопечные Олега Браташа забросили две шайбы в ходе первого периода. Игорь Руденков открыл счёт на восьмой минуте, а чуть позже преимущество российской команды укрепил Егор Коршков, реализовавший большинство. Во втором периоде Руденков оформил дубль, а на старте третьего игрового отрезка французы отыграли один гол стараниями Антони Реша. На 48-й минуте отличился Павел Красковский, реализовавший численный перевес. Счёт 4:1 в пользу гостей сохранился вплоть до финальной сирены.

Завтра, 13 апреля, олимпийская сборная России проведёт вторую игру с французской командой.

Товарищеские матчи (сборные)
12 апреля 2019, пятница. 20:30 МСК
Франция
1 : 4
0:2, 0:1, 1:1
Россия (олимп.)
0:1 – Руденков (Злобин) – 07:49 (5x5), 0:2 – Коршков (Голышев, Рафиков) – 14:58 (5x4), 0:3 – Руденков (Злобин) – 25:26 (5x5), 1:3 – Реш (Клеро, Бозон) – 41:05 (5x5), 1:4 – Красковский (Коршков, Голышев) – 47:42 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент