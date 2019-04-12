Дубль Руденкова помог олимпийской сборной России обыграть французов

Олимпийская сборная России провела матч Еврочелленджа с командой Франции. Игра состоялась в Руане и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Подопечные Олега Браташа забросили две шайбы в ходе первого периода. Игорь Руденков открыл счёт на восьмой минуте, а чуть позже преимущество российской команды укрепил Егор Коршков, реализовавший большинство. Во втором периоде Руденков оформил дубль, а на старте третьего игрового отрезка французы отыграли один гол стараниями Антони Реша. На 48-й минуте отличился Павел Красковский, реализовавший численный перевес. Счёт 4:1 в пользу гостей сохранился вплоть до финальной сирены.



Завтра, 13 апреля, олимпийская сборная России проведёт вторую игру с французской командой.