Радил — о возможном переходе Гусева в «Вегас»: да ладно, неужели?

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Лукаш Радил, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал возможный переход нападающего СКА Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс». По имеющейся информации, агенты хоккеиста работают над досрочным расторжением контракта с питерским клубом.



«Гусев может перейти в «Вегас»? Да ладно! Неужели? Он один из лучших игроков в КХЛ. Никита очень хорош при игре в большинстве. У него отличный бросок, он способен отдать нестандартную передачу. Гусев многому научился у Дацюка», — цитирует Радила в своём «твиттере» журналист Шён Пен.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. В среднем Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев отметился 19 (9+10) очками в 18 играх при показателе полезности «–1».

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