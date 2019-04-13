Никита Гусев расторг контракт со СКА и подпишет соглашение с «Вегасом»

Нападающий Никита Гусев расторг контракт со СКА, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Теперь российский хоккеист подпишет однолетний контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» и примет участие в Кубке Стэнли — 2019. В первом раунде плей-офф «рыцари» встречаются с «Сан-Хосе Шаркс» (0-1 в серии). Ожидается, что россиянин присоединится к новой команде в ближайшие часы.
26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1».
Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».