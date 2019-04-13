Гусев и Гавриков расторгли контракты со СКА и уезжают в НХЛ

Нападающий Никита Гусев на время плей-офф НХЛ присоединится к клубу НХЛ «Вегас Голден Найтс», а защитник Владислав Гавриков – к «Коламбус Блу Джекетс», — об этом говорится в специальном заявлении хоккейного клуба СКА. Хоккеисты получили возможность принять участие уже в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Права на игроков в КХЛ будут закреплены за петербургским клубом.



С Гусевым и Гавриковым достигнута договоренность о том, что в случае вылета «Вегаса» и «Коламбуса» из плей-офф, они пополнят состав сборной России и примут участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй – 7-8 мая.



Напомним, Гусев перешел в СКА в 2015 году, вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Владислав Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка Континента. В статусе игроков СКА и сборной России оба игрока выиграли золотые медали Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

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