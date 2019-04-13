ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина—2019 начнётся в 17:00

Сегодня, 13 апреля, в Москве будет сыгран первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

В регулярном чемпионате-2018/19 команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «армейцев». В Балашихе они победили со счётом 4:2, а в Москве выиграли — 3:2.

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