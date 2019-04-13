Василевский пропустил 9 голов за 2 игры, он — лидер регулярки по победам

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 22 броска из 27.

В двух матчах плей-офф Василевский пропустил 9 голов, отразив 44 броска из 53. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» стал лидером регулярного сезона по количеству одержанных побед (39). Также в его активе 6 шат-аутов.

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.